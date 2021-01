Cells at Work 2 e Code Black saranno due anime brevi, rivelato il numero di episodi

La seconda stagione di Cells at Work e il nuovo anime spin-off Cells at Work! Code Black hanno debuttato nel corso della giornata di ieri, e sono entrambi visibili con i sottotitoli in italiano sul canale YouTube di Yamato Video. Le serie, però, non ci terranno compagnia a lungo, secondo quanto rivelato dal sito web ufficiale dell'opera.

Le edizioni home video dei due anime, infatti, confermano che Cells at Works 2 sarà composto da appena otto episodi, una scelta obbligata visto che il manga di Akane Shimizu è in pausa e che al momento sono rimasti solo decina di capitoli da adattare. Cells at Work! Code Black, invece, ci accompagnerà per un mese in più, visto che la stagione attuale sarà composta da tredici episodi.

Entrambi gli anime, in realtà, debutteranno rispettivamente il 9 e il 10 gennaio in Giappone, ma Yamato Video ha pubblicato entrambe le premiere il 7. La messa in onda degli episodi continuerà ad avvenire tutti i venerdì alle 17:00 (Cells at Work 2) e alle 17:30 (Code Black), quindi grazie a Yamato il pubblico italiano potrà continuare a seguire le serie con almeno quarantott'ore d'anticipo.

E voi cosa ne pensate? State seguendo gli anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che il manga di Shimizu si concluderà presto con la pubblicazione del sesto Volume, quindi possiamo aspettarci che anche l'anime si concluda una volta per tutte nel 2021, magari con un OVA.