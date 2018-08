Cells at Work!: anche un medico ha voluto dare il suo parere sulla serie

Il Dr. Satoru Osuka, membro del dipartimento di neuro-oncologia molecolare della Emory University School of Medicine di Atlanta, ha voluto commentare sul suo account Twitter l'episodio 7 dell’anime Cells at Work!, attualmente in onda anche in Italia grazie a Yamato Video.

Nell'episodio, intitolato "Cancer Cell" (la cellula tumorale), il gruppo di linfociti si ritrova a dover affrontare la famigerata cellula titolare, che, nonostante tutto, è costretta a soccombere di fronte all'intervento delle truppe schierate dal sistema immunitario.



In base ai suoi commenti, Otsuka sembra aver apprezzato l’interpretazione che viene data del cancro nell'episodio e la rappresentazione dei linfociti che difendono il corpo dall'attacco delle cellule neoplastiche.



"Anche dal punto di vista di un ricercatore oncologico, penso che il contenuto sia molto accurato." ha affermato il medico. Ha spiegato, infatti, che nel corpo di ogni persona, vere cellule immunitarie combattono per distruggere le cellule tumorali centinaia di volte al giorno.



Otsuka, su Twitter, ha inoltre raccomandato caldamente la lettura del manga Cells at Work!, scritto e disegnato da Akane Shimizu e pubblicato in Italia da Star Comics, in quanto crede che la storia e il funzionamento delle cellule del corpo umano siano stati descritti in modo interessante e accurato.



"Sono veramente grato per l'anime", ha scritto Otsuka. Ritiene, infatti, che possa essere una "buona occasione per conoscere il cancro nel dettaglio". Inoltre l'anime può aiutare le persone a comprendere meglio le malattie e i meccanismi che stanno dietro di esse, combattere la disinformazione e contribuire a migliorare il livello di comunicazione tra medici e pazienti.



È difficile ricordare tutto quello che si studia nei libri di testo, questo sicuramente è un modo divertente per educare grandi e piccini.



L'anime è andato in onda per la prima volta il 7 Luglio e attualmente Crunchyroll sta trasmettendo la serie in contemporanea con il Giappone. Kodansha Comics ha già rilasciato i primi quattro volumi del manga in inglese.



Avete già iniziato a vedere l'anime? Che ne pensate?