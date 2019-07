Cells at Work: l'anime ritorna con uno speciale episodio 11.5

L'anime di Cells at Work - Lavori in Corpo conquistò tanti spettatori l'anno scorso, grazie anche alla diffusione italiana da parte di Yamato Video dell'opera. A distanza di quasi un anno, e dopo alcuni spin-off nel mezzo, l'anime che ricorda molto "Esplorando il Corpo Umano" tornerà con un nuovo episodio speciale.

Cells at Work - Lavori in corpo fu messo in onda tra il 7 luglio e il 29 settembre 2018 con 13 episodi. Uno di questi, l'11, intitolato "Ipertermia", ha visto una edizione speciale numerata come 11.5 col titolo "Ipertermia ~Se solo avessimo avuto dei Pocari Sweat~" che è stata pubblicato sull'account Youtube di Pocari Sweat la scorsa domenica. L'episodio dà una differente visione degli eventi narrati nella puntata 11, con nuove animazioni e battute.

L'episodio ha una durata di circa 10 minuti proprio come una puntata normale e vede i personaggi tentare di sconfiggere l'ipertermia che sta affliggendo il corpo umano. L'arrivo di Pocari Sweat, una bevanda energetica e zuccherata popolare in Giappone, nel corpo umano ha aiutato i personaggi a idratare il loro sistema e salvare la situazione. Il video con l'episodio speciale di Cells at Work - Lavori in corpo può essere visto in alto alla news.

Il manga è ancora in corso, grazie anche a uno spin-off sulle piastrine Hataraku Kesshōban-chan, a cui faranno compagnia anche nuove serie già programmate.