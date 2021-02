Cells at Work!: l'anime è il primo ad essere trasmesso nelle TV cinesi dopo 14 anni

Mentre prosegue in patria la seconda stagione animata di Cells at Work! - Lavori in corpo, giunge la notizia che l'opera di Akane Shimizu verrà trasmessa dalle TV cinesi. Ecco perché ciò è importante.

A diffondere l'informazione è stato il quotidiano Nishi Nippon affermando che l'anime sarà visibile tramite l'emittente televisiva China Central Television, spesso abbreviato in CCTV, a partire dal 14 Febbraio 2021. Il grande interesse per questo evento è legato al lungo periodo, corrispondente a quattordici anni, trascorso dal paese senza che venissero messe in onda produzioni animate create in Giappone.

Detective Conan fu l'ultima serie che venne trasmessa nel 2007, anno in cui le norme nazionali divennero più severe preferendo la distribuzione di opere realizzate all'interno dello stato stesso ed a carattere educativo. La diffusione degli anime è comunque proseguita tramite popolari piattaforme come Bilibili senza però mai raggiungere la TV.

Cells at Work! narra le avventure di una sbadata globulo rosso e di un freddo globulo bianco all'interno di un corpo umano ed è possibile che gli elementi didattici presentati nell'opera siano venute incontro alle esigenze del governo Cinese, ciò rimane però un segnale dell'attenuamento delle tensioni col Paese del Sol Levante ed indice di solidarietà in un periodo segnato dalla pandemia di COVID-19.

Infine ricordo che è stato rivelato il numero di episodi della stagione attualmente in corso di Cells at Work! e riporto la notizia riguardante l'ultimo numero del manga di Cells at Work!

