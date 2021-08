Cells at Work! arriva doppiato in italiano con Yamato Video

Proseguono senza sosta gli annunci di Yamato Video, che da ben trent'anni delizia il pubblico italiano. Grande novità annunciata dal distributore è Cells at Work!, la serie anime tratta dal manga di Akane Shimizu.

Sui propri profili social, Yamato Video ha annunciato che, in occasione del suo trentesimo anniversario, ha doppiato in lingua italiana Cells at Work!, anime già presente sul canale YouTube dell'editore in versione sottotitolata. Questo grande annuncio di casa Yamato Video segue quelli di Fire Force, che arriverà presto su Italia 2, Lupin III - Addio, amico mio, e tanti altri.

Cells at Work! è un'opera fuori dagli schemi, che racconta il funzionamento del corpo di uomo adulto. Al nostro interno sono presenti miliardi di cellule tra globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, che coesistono in perfetta armonia tra loro. L'opera racconta le avventure di alcune di queste cellule, le quali, in forma antropomorfa, fanno del loro meglio per mantenere in perfetto stato di salute il corpo che le ospita, assicurandone il fabbisogno giornaliero o proteggendolo dalle malattie.

Come rivelato dal distributore, al doppiaggio italiano di Cells at Work! hanno partecipato Federico Zanandrea, Emanuela Ionica e Massimo Triggiani, rispettivamente nei ruoli di Pneumococco, Eritrocita AE2803 e Leucocita U-1146.

In questo periodo buio, Cells at Work si è scagliato contro il Covid invitando il popolo giapponese a vaccinarsi.