Cells at Work: Bacteria, lo spin-off del manga di Akane Shimizu si concluderà a luglio

L'ultimo numero di Nakayoshi, il mensile di Kodansha incentrato principalmente sui manga shojo, ha confermato che Cells at Work!: Bacteria!, spin-off più longevo dell'opera magna di Shimizu, si concluderà definitivamente il prossimo 3 luglio. Un settimo ed ultimo volume sarà pubblicato il mese successivo, più precisamente il 6 agosto 2020.

Il manga - scritto e disegnato da Haruyuki Yoshida - ha iniziato la serializzazione sulle pagine del mensile sopracitato nell'aprile del 2017, ed il primo volume ufficiale è stato distribuito il 9 febbraio dell'anno successivo. Nonostante le aspettative altalenanti l'opera è riuscita a convincere il pubblico giapponese, e lo scorso 9 dicembre è stato pubblicato il sesto volume.

Kodansha descrive così la sinossi dello spin-off: "Le cellule non sono gli unici organismi che vivono nel nostro corpo! Ogni giorno nel nostro intestino scoppia una guerra tra batteri buoni, batteri cattivi e agenti patogeni, senza considerare tutti gli altri invasori! Una lotta per la supremazia prende vita nel nostro intestino e noi possiamo solo chiederci: chi sarà il vincitore?".

E voi cosa ne pensate? State seguendo l'opera originale? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la seconda stagione dell'anime di Cells at Work! uscirà nel 2021, e che da poco tempo è anche disponibile il primo trailer di Cells at Work: Code Black.