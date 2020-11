Cells at Work: Code Black, il nuovo trailer rivela la data di uscita dell'atteso spin-off

Il profilo Twitter ufficiale di Cells at Work! Code Black, l'anime tratto dall'omonimo manga spin-off di Shigemitsu Harada e Issei Hatsuyoshiya, ha recentemente rivelato una serie di nuovissime informazioni sul suo debutto, confermando l'uscita per gennaio 2021. La preview anticipa anche i titoli delle due sigle, composte dalla rockband Polysics.

Per il momento lo studio non ha confermato nulla per quanto riguarda il numero di episodi, ma sappiamo che l'anime debutterà il 9 gennaio 2021 e che la distribuzione avverrà in contemporanea con quella della seconda stagione di Cells at Work. Naturalmente per permettere la doppia trasmissione sono stati impiegati due studi diversi, David Production per la Stagione 2 e Liden Films per lo spin-off.

Per quanto riguarda Opening ed Ending Theme, la rockband giapponese Polysics ha realizzato entrambi i brani, intitolati rispettivamente "Hashire!" e "Ue o Mukaite Hakobo". La seconda vedrà la partecipazione di due componenti del cast, i protagonista Junya Enoki e Yoko Hikasa.

Hideyo Yamamoto (Strike the Blood) dirige l'anime presso Liden Films, seguendo la sceneggiatura scritta da Hayashi Mori (The Snack World, Layton Mystery Tanteisha: Katori no Nazotoki File). Eiji Abiko (Last Hope, Baby Blue) si occupa del character desing e Yugo Kanno (Psycho-Pass, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable) compone le musiche.

Vi ricordiamo che Cells at Work 2 e Cells at Work: Code Black non saranno gli unici anime a debuttare a gennaio 2021. Nel corso dello stesso mese, infatti, arriveranno anche la nuova romcom Horimiya e la seconda stagione di Beastars.