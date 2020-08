Cells at Work Code Black: lo spin-off riceve un trailer inedito

Prossimamente, il franchise di Cells at Work! vedrà l'arrivo della seconda stagione e di un nuovo spin-off, denominato Code Black!. Quest'ultimo sarà un adattamento dell'omonimo manga di Shigemitsu Harada e Issei Hatsuyoshiya.

La sua trasmissione è prevista per gennaio 2021 in Giappone, in concomitanza con l'approdo sul piccolo schermo della seconda stagione. Per celebrarne l'uscita, Aniplex ha pubblicato un trailer inedito con sottotitoli in inglese, che vi lasciamo in allegato alla notizia.

La direzione dello spin-off è affidata al regista Hideyo Yamamoto presso LIDEN FILMS. A seguire, Yugo Kanno curerà il comparto musicale mentre Eiji Abiko realizzerà il character design. Sono già stati confermati i primi membri del cast, che vedono i nomi di Junya Enoki (Globulo Rosso), Yoko Hikasa (Globulo Bianco) e Kenjiro Tsuda (voce narrante).

La seguente è la sinossi rilasciata da Aniplex:

"Un globulo rosso alle prime armi si è dato da fare, facendo freneticamente consegne di ossigeno in tutto il corpo! Ma si è scoperto che il suo posto di lavoro è sull'orlo di diventare codice nero! Bere, fumare, stress, privazione del sonno ... Lottando per sopravvivere a una vita non dissimile dal brutale mondo aziendale, cosa devono pensare queste cellule oberate di lavoro alla fine della giornata? Questa è una storia sull'interno del tuo corpo ..."

Al momento non c'è stata alcuna comunicazione sulla disponibilità dello spin-off al di fuori del Giappone; attendiamo ulteriori aggiornamenti in merito.

