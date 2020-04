Cells at Work!: Code Black, il trailer mostra le conseguenze di uno stile di vita non sano

Nei giorni scorsi i fan hanno scoperto la data di uscita di Cells at Work! 2, oggi invece è stato condiviso un breve video teaser sullo show spin-off, intitolato Code Black, affidato ad un diverso studio di animazione.

Trovate il filmato in calce alla notizia, condiviso dall'account Twitter della serie, che ci mostra il significato della tagline Code Black: a differenza dell'originale infatti, questa stagione sarà ambientata all'interno di un corpo più anziano e con diversi problemi di salute, rendendo quindi più difficile per le cellule protagoniste dell'opera prendersi cura del loro ospite. Ad occuparsi della produzione sarà Liden Films, recente studio di animazione responsabile di show quale "The Heroic Legend of Arslan" e "Juliet in collegio", la regia sarà affidata a Hideyo Yamamoto, mentre il character design sarà di Eiji Abiko e le musiche opera di Yugo Kanno.

La data di uscita è stata fissata per il prossimo gennaio 2021, in contemporanea con la seconda stagione di Cells at Work!, a cui stanno lavorando gli animatori di David Production, se cercate altre informazioni sulla serie ispirata al manga omonimo di Akane Shimizu, vi segnaliamo l'ultimo trailer di Cell at Work! 2. Se invece siete curiosi di vedere una puntata dell'anime, la prima stagione è disponibile gratuitamente nel canale YouTube di Yamato Video.