Cells at Work!: dopo due anni d'attesa arriverà finalmente un nuovo capitolo

Dopo mesi e mesi di silenzio assoluto, finalmente gli appassionati di Cells at Work! - Lavori in corpo di Akane Shimizu possono tirare un sospiro di sollievo. Il rilascio di un nuovo capitolo è infatti programmato per il mese di ottobre.

Nel numero di novembre della rivista Shonen Sirius di Kodansha è stato annunciato che, dopo oltre due anni di attesa, un nuovo capitolo di Cells at Work! - Lavori in corpo verrà pubblicato il 26 ottobre. Nella rivista è stato inoltre rivelato che dal manga verrà tratto un nuovo spin-off intitolato Hataraku Saibo WHITE (Cells at Work!! White). Questa nuova serie verrà lanciata nel numero dii dicembre della rivista e verrà illustrata da Tetsuji Kanie, il quale ha già prestato i suoi favori per Hypnosis Mic Division Rap Battle).





Cells at Work! - Lavori in corpo ha fatto il suo debutto nel numero di marzo 2015 del mensile Shonen Sirius. Quest'opera ha ispirato diverse serie spin-off. Cells at Work Code Black debutterà nel 2021 in Giappone ed è già disponibile un trailer che ne anticipa i temi trattati. Anche la seconda stagione animata dell'opera principale debutterà nel 2021. Un nuovo trailer di Cells at Work 2 ha svelato tutti i contenuti della serie.