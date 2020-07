Cells at Work!: il film si mostra in un primo trailer affiancato dalla data d'uscita

Quella di Cells at Work! è una serie rivelatasi capace di conquistarsi velocemente gli apprezzamenti d'innumerevoli lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del globo, prima grazie all'opera cartacea e successivamente attraverso l'adattamento animato che ha contribuito a far conoscere il franchise anche in Occidente.

Dopo la conclusione della prima stagione animata, però, il team che aveva lavorato alla serie è rimasto in religioso silenzio, con molti che avevano immaginato che una seconda stagione della produzione non avrebbe mai visto la luce. Un po' a sorpresa, invece, Cells at Work 2! è divenuto una realtà tutt'ora in lavorazione, opera a cui però faranno seguito anche una serie animata spin-off è una pellicola largamente attesa tra i fan.

Ebbene, recentemente l'account Twitter ufficiale dedicato al franchise a pubblicato un breve tweet in cui è stata svelata la data d'uscita della pellicola, ovvero il 5 settembre 2020 nei cinema nipponici. Inoltre, l'occasione è stata sfruttata per mettere in mostra un nuovo poster dell'opera affiancato da un trailer - entrambi visionabili a fondo news -, video attraverso il quale è possibile osservare alcune delle situazioni e dei personaggi che faranno da sfondo alle vicende narrate. Secondo quanto dichiarato, inoltre, il film andrà ad adattare il quinto volume dell'opera cartacea.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che proprio in questi ultimi giorni si è inoltre concluso l'interessante spin-off Cells at Work!: Bacteria.