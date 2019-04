Cells at Work! In arrivo un nuovo manga spinoff sulle piastrine

Il un manga di Akane Shimizu, Cells at Work! ha di recente raggiunto il quinto volume. L'opera è pubblicata sulla rivista Monthly Shōnen Sirius di Kōdansha, che nel numero di giugno ha rivelato che Yuuko Kakihara e Yasu, lanceranno un manga spinoff della serie di principale, intitolato Hataraku Kesshōban-chan, ovvero Piastrine al lavoro.

Lo spinoff pare che si concentrerà sui personaggi che svolgono il ruolo delle piastrine nella serie Cell at Work! Ad occuparsi dei disegni sarà quindi Yasu, conosciuto per aver illustrato Toradora, mentre ad occuparsi della storia sarà Yuuko Kakihara, che si era già occupato della composizione della serie anime di Cells at Work!.

Inoltre, la prossima estate debutterà Cells at Work! Code Black, altra serie manga spinoff. Il manga ha ispirato altre serie legate a quella principale come Hataraku Saikin (Batteri al lavoro), Hatarakanai Saibō (Cellule che non lavorano), e Hataraku Saibō Friend.

Hataraku Kesshōban-chan sarà disponibile sul prossimo volume della rivista in uscita il 25 maggio 2019. La serie ha ottenuto un discreto successo e anche un medico ha dato il suo parere sulla serie Cells at Work!. Vi ricordiamo infine che l'adattamento animato è disponibile in streaming legale sottotitolato in italiano sul canale Youtube di Yamato Video.