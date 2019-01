Cells at Work!, in uscita un nuovo spin-off del manga!

Qualche giorno fa è stato annunciato sul sito ufficiale della rivista Bessatsu Friend di Kodansha che il particolare e originale manga di Akane Shimizu, Cells at Work!, riceverà un nuovo manga spin-off nel numero di febbraio della rivista di sabato.

Dal titolo Hataraku Saibō Friend (in inglese Cells at Work! Friend), il manga sarà strutturato in due capitoli. Kanna Kurono si sta occupando di scrivere la storia per il manga, mentre per la parte artistica troviamo Mio Izumi.

Il manga sarà centrato su un Killer T Cell, una cellula che normalmente risulta essere severa con se stessa e con gli altri, tuttavia nel suo tempo libero vorrebbe divertirsi. Il desiderio di farsi degli amici entra ben presto in urto con la sua natura, in quanto non vuole rovinare il suo carattere intimidatorio. Chissà come andrà a finire per questa povera cellula T Killer.

Cells at Work!, manga di Akane Shimizu, è stato lanciato nel numero mensile di marzo del 2015 della rivista Shonen Sirius di Kodansha. Attualmente è composto di cinque volumi, l'ultimo uscito in Giappone ad agosto 2017 e approdato in Italia a novembre 2017, grazie a Star Comics.

Il manga si è classificato sul Kono Manga ga Sugoi! del 2016 come uno dei migliori romanzi illustrati per lettori di sesso maschile. Attualmente tre sono gli spin-off legati all'opera originale. Hataraku Saibō ha inoltre ispirato un adattamento televisivo animato, presentato in anteprima lo scorso luglio. Attualmente la serie è disponibile in streaming sulla piattaforma di Crunchyroll e su Yamato Video. In occasioni delle feste natalizie è stato trasmesso anche un episodio special. Chi di voi lo ha visto? Piaciuto?