Cells at Work - Lavori in Corpo: arrivano le prime locandine sullo spettacolo

La serie Cells at Work - Lavori in corpo è stata apprezzata parecchio dai fan grazie ai suoi quattordici episodi mandati in onda durante l'estate dello scorso anno. Grazie a questa popolarità sorprendente, intorno al franchise sono nati tanti progetti spin-off sia anime che manga, ma anche uno relativo a uno spettacolo teatrale in live-action.

Ecco come sarebbero le piastrine, globuli bianchi e rossi se fossero delle vere e proprie persone che combattono all'interno del nostro organismo. Dopo aver mostrato scene del genere in campo manga e anime, arriva la versione live action con lo spettacolo teatrale con protagonisti Umino Kawamura, nei panni del Globulo Rosso, e Ryo Katamura, attore del Globulo Bianco.

In calce potete vedere una locandina di questo spettacolo teatrale di Cells at Work - Lavori in Corpo con i due attori vestiti di tutto punto per mostrare le lotte contro influenze e virus all'interno del corpo umano. Questa è la seconda rappresentazione live action dedicata alla serie, con la prima che ha ricevuto un successo spropositato nei teatri giapponesi. Le performance si terranno in Giappone dalla fine di questo mese fino a inizio ottobre per circa una settimana.

L'anime di Cells at Work - Lavori in Corpo è tornato recentemente con un episodio speciale ridenominato 11.5.