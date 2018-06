Cells at Work! - Lavori in corpo: rilasciato uno shockante trailer!

Aniplex of America ha pubblicato un trailer sottotitolato in inglese per Cells at Work! - Lavori in corpo, anime che farà il suo debutto il prossimo 7 luglio su Tokyo MX, BS11, Tochigi TV e Gunma TV. Ricordiamo che questa è la trasposizione animata del manga di Akane Shimizu.

Annunciato soltanto lo scorso gennaio, l’anime di Cells at Work è prodotto dallo studio David Production, lo stesso che ha dato origine alle trasposizioni animate de Le bizzarre avventure di JoJo, Hyperdimension Neptunia: The Animation, Monster Hunter Stories: Ride On. Fanno già parte del cast anche Tomoaki Maeno nei panni Neutrophil, Kana Hanazawa nel ruolo di Erythrocite, Kikuko Inouenelle vesti di Macrophage, Daisuke Ono come Killer T Cell, mentre Maria Naganawa presta la voce a Platelet.

Recentemente, sono state diffuse delle nuove immagini per l'anime, assieme ad un trailer davvero sconvolgente.

Il cast dell'anime è di tutto rispetto e ve lo proponiamo qui sotto:

Kenichi Suzuki (Le bizzarre avventure di JoJo, Drifters) - regia;

Yuuko Kakihara (Tsukigakirei, Persona 4 The Animation) - composizione della serie;

Kenichi Suzuki e Yuuko Kakihara - sceneggiatura;

Takahiko Yoshida (Welcome to the NHK, Yowamushi Pedal) - character design;

Takahiko Yoshida e Keiko Tamaki - direzione generale delle animazioni;

Kenta Mimuro - direzione delle animazioni d'azione;

Yoshihiro Sono e Koji Hashiguchi (presso Atelier PLATZ) - direzione artistica;

Aiko Mizuno - colorazione; Yuki Ooshima - direzione della fotografia;

Yutaka Nakajima - direzione delle animazioni in CG;

Kiyoshi Hirose - montaggio;

Kenichiro Suehiro (Re:Zero, Shoujo Shuumatsu Ryokou) e Mayuko - colonna sonora;

Jin Aketagawa - direzione del suono;

Magic Capsule - produzione della colonna sonora;

Yūma Takahashi - produttore Aniplex, Kodansha, David Production - produzione.

Il manga, invece, ha debuttato lo scorzo marzo 2015 su Monthly Shonen Sirius della Kodansha. Il titolo ha venduto oltre 1.5 milioni di copie e lo scorso aprile ha debuttato lo spin-off di Haruyuki Kichida, Hataraku Saikin (Bacteria at Work). Il fumetto è stato inoltre candidato ai Kodansha Manga Award del 2018.

Cosa ne pensate di queste immagini e del trailer?