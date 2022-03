Cells at Work: il neutrofilo al femminile in un cosplay difenderà il vostro corpo

Per molti, Cells at Work è diventato il nostro Esplorando il Corpo Umano in salsa shonen. Un paragone forse non così azzardato, anche se il manga di Akane Shimizu pubblicato da Star Comics in Italia non si addentra così tanto nelle spiegazioni scientifiche come faceva il cartone animato europeo. Ciò non toglie che sia divertente da guardare.

Mentre l'anime principale di Cells at Work è disponibile anche in italiano con Yamato Video, in Giappone continua questo universo con la produzione di altri manga, tra spin-off di vario genere. Uno di questi è Cells at Work Black, molto diverso dagli spin-off comici frequentissimi e dalla serie principale. Quest'ultima infatti vedeva i protagonisti residenti di un corpo abbastanza sano e alle prese con problemi quotidiani; nello spin-off Black invece, il povero Neutrofilo protagonista è calato in una realtà molto più decadente.

Stavolta c'è una Neutrofila, la versione femminile di quel ragazzo bianco visto in Cells at Work, e che ogni due per tre è coperta di sangue. L'aspetto è identico, con la pelle candida e il giubbino dello stesso colore, con l'unica variazione che risiede nei capelli lunghi. Questo personaggio ha comunque fatto scalpore, ecco così un cosplay della Neutrofila al femminile di Cells at Work Black nella foto di Jennalynnmeowri.