Cells at Work: i protagonisti dell'anime combattono il Coronavirus nella nuova campagna

Il Coronavirus ha obbligato il Giappone a dichiarare lo stato d'emergenza fino a fine maggio. Una situazione ovviamente eccezionale e che sta affliggendo tutto il mondo. Nel corso di queste settimane sono stati quindi diffusi tanti messaggi e raccomandazioni. Tra i personaggi ad avvisare i fan ci sono Rufy e ora anche quelli di Cells at Work.

L'account Twitter ufficiale di Cells at Work ha postato un'immagine preparata dall'autrice del manga, Akane Shimizu, che ha chiesto a tutti di sopportare questa situazione e autoisolarsi per permettere una più lenta diffusione del Coronavirus nella società. Il suo manga è tra l'altro uno dei più adatti a un messaggio del genere dato che parla proprio di ciò che avviene all'interno del corpo umano, con globuli bianchi e rossi protagonisti.

In calce potete osservare l'immagine con il Globulo Bianco che fa il suo meglio per combattere il Coronavirus, relegato sul fondo. Il messaggio allegato di Akane Shimizu è il seguente: "Le vostre cellule stanno combattendo germi e virus all'interno del vostro corpo per proteggervi. Ora è il vostro turno di proteggere le persone intorno a voi rimanendo a casa."

Infine, arriva la raccomandazione di lavarsi sempre le mani. Voi state eseguendo queste indicazioni? Se voleste sapere com'è un corpo non sano, sta per arrivare lo spin-off Cells at Work: Code Black.