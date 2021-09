Cells at Work!, il volume finale arriva in edizione limitata: l'annuncio Star Comics

Come dimostrano svariate opere, il mondo dei fumetti non è solamente dedito all’intrattenimento. Oltre ai valori etici, dai nostri manga preferiti possiamo apprendere lezioni di storia, scienza e medicina, come dimostrato in quest’ultimo caso da Cells at Work! - Lavori in corpo, la cui edizione italiana targata Star Comics giunge al termine.

Il viaggio alla scoperta del corpo umano, cominciato in Italia nel marzo del 2018, sta per terminare. L’edizione Star Comics del sesto e ultimo volume del manga firmato Akane Shimizu arriverà in fumetteria, libreria e shop online dal 22 settembre. Questo albo conclusivo, però, riserverà una gradita sorpresa ai lettori. Cells at Work #6 sarà disponibile sia in edizione regolare che in una splendida limited edition a tiratura limitata che include un box che potrà raccogliere l’intera serie.

Nei primi cinque volumi dell’opera, assieme a un globulo bianco, a un globulo rosso e altri affascinanti personaggi, i lettori sono partiti in una meravigliosa avventura alla scoperta della fisiologia umana. Tra consegne di ossigeno e difese da virus e batteri, il manga di Shimizu ci ha insegnato cosa accade al nostro corpo in caso di allergie, abrasioni, aggressioni di agenti esterni e influenze. In quest’ultimo volume, che racchiude i capitoli che vanno dal 26 al 30, più uno special, i nemici della salute non avranno più scampo.

Vi ricordiamo che la serie anime di Cells at Work! arriverà doppiata in italiano con Yamato Video. Vi lasciamo infine alle uscite autunnali di Star Comics.