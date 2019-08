Cells at Works! Code Black: il manga spin-off si prenderà una piccola pausa

Il 36° e 37° numero della rivista Morning di Kodansha che il manga spin-off Cells at Work! Code Black (Hataraku Saibō BLACK) concretizzatosi grazie al lavoro di Shigemitsu Harada e Issei Hatsuyoshi verrà messo momentaneamente in pausa per poi tornare nel 45° numero della rivista, atteso per il 10 ottobre.

Kodansha Comics si occuperà di pubblicare il primo volume dell'opera questo 3 settembre e qui di seguito potete leggerne la sinossi:

"In questo nuovo spin-off del manga di successo Cells at Works, un Globulo Rosso ancora alle prime armi, insieme ad altri 37 trilioni di Globuli che lavorano per mantenere il corpo in cui si trovano in buona salute, si ritrovano nel pieno di un disastro. Gli ormoni dello stress continuano a urlagli contro affinché vadano sempre più veloci, i vasi sanguigni sono ricoperti di colesterolo. Ulcere, fegato grasso, problemi (ahem) ai piani bassi... per una cellula è difficile continuare a lavorare quando ogni giorno vi è un Codice Nero.

Il manga e l'anime Cells at Work! ha mostrato cosa succede quando un corpo giovane e sano si trova nei guai... ma se il corpo non fosse così giovane e non fosse mai molto sano? Questa nuova interpretazione vede come protagonisti un globulo rosso e un suo amico - un globulo bianco - mentre lottano per far sopravvivere se stessi e il loro mondo mentre alcolismo, fumo, disfunzione erettile, il piede dell'atleta e molto altro ancora cercano di prendere il sopravvento... è letteralmente una guerra continua! Chiunque sia questo ragazzo, è fortunato che le sue cellule non possano scioperare."

Harada e Hatsuyoshi hanno pubblicato il manga sulla rivista digitale Morning e sulla rivista Morning D Morning nel giugno 2018. Kodansha ha pubblicato il quarto volume dell'opera il 21 giugno. Shimizu ha lanciato l'originale manga Cells at Work! nel numero di marzo 2015 del mensile Shonen Sirius di Kodansha, con quest'ultimo che ne ha pubblicato il quinto volume nell'agosto 2017. Kodansha Comics si è invece occupato di pubblicare il manga in lingua inglese, con il quinto volume rilasciato a novembre 2017.

L'opera ha ispirato diverse serie di spin-off come Hataraku Saikin (Bacteria at Work), Hatarakanai Saibō (Cells That Don't Work), Hataraku Saibō Friend e Hataraku Kesshōban-chan (Platelets at Work). Il primo adattamento anime del manga è stato presentato in anteprima lo scorso luglio, con Aniplex of America che ha trasmesso in streaming la serie su Crunchyroll. Inoltre, a dicembre è stato rilasciato uno speciale animato, mentre una seconda stagione della serie animata è già stata confermata.