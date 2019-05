Cencoroll Connect si mostra in un nuovo trailer ricco di clip

Nel corso delle ultime ore, il sito ufficiale dedicato a Cencoroll Connect, una particolare proiezione che vedrà nei cinema le due opere del director Atsuya Uki, ovvero il cortometraggio Cencoroll e il suo seguito Cencoroll 2, ha rilasciato su Twitter un nuovo trailer visibile a fondo news.

Il video, oltre a mostrare diverse clip dei due anime, permette di ascoltare una parte della theme song che caratterizzerà l'opera, ovvero LOVE & ROLL. Come precedentemente annunciato, la proiezione di Cencoroll Connect avverrà il 29 giugno in sei sale giapponesi. L'artista Ryo (supercell) si occuperà inoltre di lavorare ancora una volta alla colonna sonora.

La storia del cortometraggio Cencoroll ha inizio nel momento in cui un gigantesco mostro attacca una città mandando nel panico tutti i suoi abitanti. Ogni cittadino fugge senza una meta precisa, tutti sono alla ricerca di un rifugio, tutti tranne una ragazza di nome Yuki e il suo compagno di scuola Tetsu. Quest'ultimo, inoltre, è accompagnato da una strana creatura chiamata Cenco e che funge da animale domestico. A quanto pare, un altro ragazzo di nome Shū sta controllando la creatura, rappresentante una pericolosa minaccia per la città. Il palcoscenico è pronto e i giocatori sono in campo; la battaglia può iniziare.

Uki (Digimon Adventure tri., tsuritama) ha diretto, scritto, progettato e animato personalmente il primo Cencoroll, con la presentazione ufficiale del tutto avvenuta in anteprima mondiale al festival Fantasia del 2009, in Canada. Il sequel, Cencoroll 2, è stato ufficialmente annunciato per l'estate 2014, seppur ad oggi il sito web ufficiale ha reso noto che la produzione è tutt'ora in lavorazione, con Aniplex che nel gennaio 2019 aveva annunciato un rilancio del "progetto Cencoroll".