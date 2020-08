Centinaia di stili d'animazione in un sol video grazie allo straordinario lavoro di Animax

Ogni anime ha il proprio stile che riflette anche le tendenze del periodo. In origine gli anime si ispirarono ai lavori di Osamu Tezuka, con uno stile molto cartoonesco che a sua volta si ispirava a quello Disney. Col tempo sempre più autori hanno modificato le carte in tavola mettendoci del proprio e creando una ramificazione di stili diversi.

Per questo talvolta è carino osservare personaggi appartenenti a un certo stile disegnato da tutt'altri autori. Spongebob versione anime ne è un esempio, ma c'è un fan che ha voluto spingersi oltre per mostrare ai fan cosa significa davvero disegnare con stili di disegno anche contrapposti tra loro.

Il canale giapponese Animax, incentrato sugli anime, alcuni anni fa inseriva uno spot tra i propri programmi che era formato da centinaia di scene, ognuna disegnata con uno stile completamente diverso. Un fan è riuscito a metterci le mani sopra proponendolo su Youtube. Come possiamo vedere in alto, la scena parte con uno stile contemporaneo, ma dopo pochi secondi tutto cambia e molto rapidamente.

I personaggi coinvolti in questa bizzarra storia mutano alla velocità della luce rifacendosi a stili provenienti dagli anni '80, '90 ma anche '30 e '40 con scene in bianco e nero. Vediamo così i ragazzi disegnati in stile shojo, o in stile Sailor Moon, passando per quello di Ken il Guerriero e quello che era tipico dei mecha di qualche decennio fa.

Molti di questi anime saranno disponibili su Youtube in futuro grazie ad Animelog.