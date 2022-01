In cerca di tatuaggi a tema anime? Ecco le creazioni di un artista

I tatuaggi stanno diventando sempre più in voga in tutto il mondo, una tipologia d'arte che ultimamente è andata ad inglobare in forma sempre più massiccia anche forme decorative ispirate alla cultura anime e manga. Ecco, dunque, un paio di esempi da parte di un noto tatuatore.

Realizzare un ottimo tatuaggio è un'impresa assai complessa, lo sa bene inkbypnut, un artista di Dallas divenuto popolare per il suo negozio che si occupa per lo più di tattoo a tema anime. Di tanto in tanto diventano virali su internet alcune creazioni ambiziose e ricche di particolari come questo tatuaggio con il Drago Shenron interamente a colori.

Il tatuatore conosciuto su Instagram come Sefi è tra i più popolari per quanto riguarda le creazioni a tema anime e manga, un vero e proprio genio che ha raccolto oltre 40mila seguaci proponendo le sue illustrazioni sui corpi dei clienti. In calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata ad alcuni dei suoi lavori che spaziano da Black Clover all'Attacco dei Giganti, passando per Naruto, ONE PIECE e titoli anche più di nicchia come Banana Fish o Tomie.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi tattoo, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.