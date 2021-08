A Certain Magical Index: Annunciato uno spin-off su Misaki Shokuho

Si è concluso da poco il manga di A Certain Magical Index: The Miracle of Endymion, nonostante questo è già stata annunciata una nuova opera ambientata nel mondo di successo ideato dall'autore Kazuma Kamachi.

Nei giorni scorsi i numerosi appassionati di manga hanno accolto con entusiasmo l'annuncio fatto da Yasuhito Nogi: il mangaka ha infatti iniziato a pubblicare sul sito di Kadokawa i primi capitoli di una serie spin-off dedicata al personaggio di Misaki Shokuho. L'opera si intitola "A Certain Magical Index Side Story: A Certain Scientific Mental Out" e ci racconterà le vicende di Misaki, già apparsa in A Certain Scientific Railgun e personaggio che ha a sua disposizione il potere di controllare la mente delle persone. Non è la prima volta che Yasuhito Nogi lavora su dei soggetti legati alle opere di Kazuma Kamachi: è sempre lui infatti l'autore di Astral Buddy, opera legata al franchise di Yasuhito Nogi e che si è conclusa nel 2020, mentre è già in preparazione una versione per il mercato statunitense.

Per ora non conosciamo altre informazioni legate al nuovo manga su Misaki Shokuho, se cercate altre notizie sull'anime di J.C. Staff, ecco le reazioni dei fan alla terza stagione di A Certain Magical Index.