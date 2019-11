A Certain Scientific Railgun 3 ha una data di uscita, svelate anche Opening ed Ending!

Ottime notizie per tutti i fan di A Certain Scientific Railgun perché il sito web ufficiale dell'opera ha rivelato, a sorpresa, la data di uscita ufficiale della terza stagione. Tra le altre informazioni sono state annunciate anche le due sigle che ci accompagneranno nel corso di questi nuovi episodi e l'orario di debutto della premiere.

Innanzitutto, al contrario di quanto anticipato da Newtype diverso tempo fa, è stato confermato che la nuova stagione non verrà trasmessa nel corso del 2019. L'anime è stato rimandato di qualche mese per problemi tecnici e debutterà quindi ufficialmente il 10 gennaio 2020 in Giappone, sulle reti televisive AT-X, Tokyo MX, MBS, BS11 e AbemaTV. In occidente alcune voci vorrebbero Crunchyroll come responsabile della distribuzione, ma al momento non c'è ancora nulla di ufficiale.

Per quanto riguarda l'Opening è stato confermato che questa sarà curata dal duo pop giapponese FripSide, mentre non si sa ancora nulla sul titolo. L'Ending Theme invece si chiamerà "Nameless Story" e sarà cantato da Kishida Kyodan & The Akeboshi Rockets. Un CD musicale con quest'ultima verrà messo in vendita dal 29 gennaio 2020.

Lo staff sarà nuovamente capitanato dal regista Tatsuyuki Nagai (Mobile Suit Gundam 00, Toradora!), mentre la composizione sarà curata da Shogo Yasukawa. Kentaro Izumi inoltre sarà il direttore artistico mentre Shingo Fukuyo si occuperà della fotografia. La terza stagione sarà nuovamente animata dai ragazzi di J.C. Staff.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il ritorno di questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Se siete fan dell'opera inoltre, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle magnifiche illustrazioni condivise dalla mangaka Mikoto Misaka.