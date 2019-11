A Certain Scientific Railgun T: ecco la data di uscita!

Il franchise di A Certain ha spopolato nel corso degli anni, costruendosi un impero tra serie principale e spin-off di varia natura, alcuni dei quali sono anche tornati in televisione lo scorso anno. Dopo le terze stagioni di A Certain Magical Index e A Certain Scientific Accelerator, arriva la terza stagione di A Certain Scientific Railgun.

Il sito ufficiale di A Certain Scientific Railgun T (Toaru Kagaku no Railgun T), terza stagione dello spin-off, ha annunciato nuove informazioni riguardanti la data di uscita dell'anime e chi so occuperà della sigla di chiusura.

A Certain Scientific Railgun T debutterà il 10 gennaio 2020 su AT-X alle ore 10 di sera nipponiche, per poi replicare nelle ore e giorni successivi su Tokyo MX, BS11 e MBS, oltre ad essere poi trasmesso in streaming sempre in terra giapponese su AbemaTV.

La sigla di chiusura sarà intitolata "nameless story" e sarà interpretata da Kishida Kyōdan & The Akeboshi Rockets. Questa sarà poi venduta in un CD come singolo il 29 gennaio, in cui sarà però presente anche la canzone d'accompagnamento Akatsuki Kaleido Blood.

Il cast già annunciato è il seguente:

Rina Satou voce di Mikoto Misaka;

Satomi Arai voce di Kuroko Shirai;

Aki Toyosaki voce di Kazari Uiharu;

Kanae Itō voce di Ruiko Saten;

Azumi Asakura voce di Misaki Shokuhō.

A Certain Scientific Railgun T vede il ritorno nello staff di tante persone che hanno partecipato alla produzione delle altre stagioni. Lo J.C. Staff alle animazioni sarà affiancato da Tatsuyuki Nagai alla regia, Shogo Yasukawa alla sceneggiatura, Yuichi Tanaka al character design e Shingo Fukuyo alla fotografia. Di recente, Netflix ha aggiunto al catalogo A Certain Magical Index.