A Certain Scientific Railgun T si mostra in una nuova key visual

Nel corso di questi ultimi mesi, vi abbiamo più volte parlato di A Certain Scientific Railgun, spin-off manga della light novel A Certain Magical Index che grazie agli ottimi successi riscossi in termini di vendite è stato successivamente trasposto in una serie animata giunta alla sua terza stagione.

Dopo la pubblicazione delle nuove stagioni di A Certain Scientific Accelerator e di A Certain Magical Index, infatti, anche la nuova stagione di A Certain Scientific Raigun - intitolata A Certain Scientific Railgun T - ha infine fatto il suo debutto sul suolo nipponico, con i fan che non vedono l'ora di poter rivedere alcuni dei propri personaggi preferiti tornare finalmente in azione.

Ebbene, proprio al fine di festeggiare la release dell'anime, l'account Twitter ufficiale della serie ha deciso di pubblicare una nuova key visual - visionabile a fondo news - dedicata proprio alla produzione, una sorta di celebrazione dell'imminente Daihasei Festival (ben conosciuto dai fan del franchise) in cui è possibile visionare alcuni dei protagonisti che faranno la loro apparizione nel corso della storia.

Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che tempo addietro venne inoltre ufficialmente confermato il numero di puntate per A Certain Scientific Railgun T, un annuncio che seppe far felici davvero parecchi spettatori vista la quantità d'episodi che andranno a rappresentare l'intera stagione.