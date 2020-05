A Certain Scientific Railgun T ancora in pausa: l'anime non riesce a proseguire

Questa stagione primaverile degli anime è stata funestata da stop e rinvii causati dal Coronavirus. Tanti anime sono periti sotto i colpi dell'impossibilità di produzione e doppiaggio, mentre qualcuno riesce ancora a trasmettere con regolarità. Nel mezzo c'è invece A Certain Scientific Railgun T, funestato da diversi problemi.

A Certain Scientific Railgun T si era fermato già a marzo, dopo le prime problematiche scaturite dal Coronavirus in Giappone. Dopo alcune settimane di trasmissione normale alternate da alcune pause, A Certain Scientific Railgun T era arrivato alla trasmissione dell'episodio 13. Quello successivo, già programmato, è però saltato all'improvviso per nuovi problemi.

Per questo è stato annunciato che A Certain Scientific Railgun T sarà nuovamente posticipato e stavolta sembra che il rinvio sarà sul lungo termine. La produzione si scusa per la programmazione ballerina dell'anime e per la situazione che cambia di giorno in giorno. L'8 maggio 2020 è prevista la ritrasmissione dell'episodio 13 di A Certain Scientific Railgun T mentre non è dato sapere cosa sarà dedicato agli spettatori nelle settimane seguenti. Riuscirà A Certain Scientific Railgun T a concludere questa stagione martoriata da stop?

Intanto in Giappone viene confermata l'estensione dello stato d'emergenza dopo gli ultimi eventi con il Coronavirus che non ha ridotto la sua efficacia in terreno nipponico.