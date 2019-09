A Certain Scientific Railgun: la terza stagione si mostra in un teaser e una key visual

Il sito web ufficiale dedicato ad A Certain Scientific Railgun T (Toaru Kagaku no Railgun T), terza stagione dell'anime A Certain Scientific Railgun, ha pubblicato un teaser trailer dedicato all'opera affiancato da una key visual visionabile a fondo news.

Inoltre, l'occasione è stata sfruttata per annunciare che fripSide si occuperò dell'opening theme dell'opera, mentre Kishida Kyōdan e The Akeboshi Rockets stanno lavorando all'ending theme. Secondo quanto annunciato, inoltre, Shigeru Nishiyama sta lavorando al montaggio della produzione mentre Jin Aketagawa è stato posto come director del sonoro. Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei doppiatori per ora confermati:

Rina Satou nel ruolo di Mikoto Misaka

Satomi Arai nel ruolo di Kuroko Shirai

Aki Toyosaki nel ruolo di Kazari Uiharu

Kanae Itō nel ruolo di Ruiko Saten

Azumi Asakura nel ruolo di Misaki Shokuhō

La terza stagione dell'anime sarà presentata in anteprima a gennaio 2020 in Giappone su AT-X, Tokyo MX, MBS, BS11 e AbemaTV. I membri dello staff che ebbero modo di lavorare alle precedenti stagioni dell'opera animata si stanno occupando di questa terza stagione. Tatsuyuki Nagai è stato posto come director dell'opera, il tutto affiancato dal J.C. Staff. Shogo Yasukawa è il responsabile della composizione della serie, Kentaro Izumi è il direttore artistico e Shingo Fukuyo è il direttore della fotografia. Yuichi Tanaka sta lavorando come character designer, Tomomi Andō si sta occupando della direzione del colore e Maiko Iuchi sta lavorando alla colonna sonora.

La serie light novel A Certain Magical Index di Kamachi ha ispirato tre diverse serie anime, un film animato rilasciato nel corso del 2013 e diversi adattamenti manga. Il manga spin-off di A Certain Scientific Railgun di Motoi Fuyukawa ha inoltre ispirato due adattamenti anime anime originale (OVA). La serie animata A Certain Scientific Accelerator (Toaru Majutsu no Index Gaiden: Toaru Kagaku no Accelerator) è stata presentata per la prima volta in Giappone il 12 luglio, con Crunchyroll e Funimation che si sono occupati di trasmettere in streaming la serie nel mentre che questa stava venendo pubblicata in Giappone.

Yen Press si sta invece occupando di rilasciare la serie light novel originale in inglese mentre Funimation ha pubblicato tutti gli adattamenti anime - al di fuori di A Certain Scientific Railgun OVA - in Nord America. Seven Seas Entertainment ha pubblicato i manga A Certain Scientific Railgun e A Certain Scientific Accelerator in lingua inglese e Yen Press ha pubblicato il manga A Certain Magical Index, sempre in inglese.