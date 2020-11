Cestvs: The Roman Fighter, trailer e poster per l'anime di lotta nell'antica Roma

Fuji TV si sta preparando ad accogliere tutti gli anime nei propri palinsesti nel 2021. Col 2020 quasi archiviato, l'emittente nipponica ha deciso di rivelare cosa arriverà il prossimo anno con l'evento livestream "Fuji TV Anime Lineup Press Conference 2020", che ha avuto luogo stanotte. E tra gli anime in arrivo c'è Cestvs: The Roman Fighter.

Mentre Fuji TV è pronta ad aprire il 2021 con The Promised Neverland 2, tra i tanti anime in arrivo ci sarà anche un nuovo titolo. Nel Giappone saranno catapultati alla Roma Imperiale, nel momento più elevato dell'impero nostrano, assistendo ai combattimenti dell'epoca. Cestvs: The Roman Fighter è infatti ambientato 2000 anni fa, quando c'era il dominio della Città Eterna su quasi tutto il mondo allora conosciuto.

L'anime Cestvs: The Roman Fighter è tratto dai manga Kento Ankokuden Cestvs e Kento Shitoden Cestvs, scritti e disegnati da Shizuya Wazarai e pubblicati su Young Animal, stessa rivista di Berserk, dal 1997. L'opera è ancora in corso ma ora farà infiammare tutti con l'anime in arrivo nella primavera 2021. Fuji TV ha distribuito anche il primo trailer che ci rivela una realizzazione in 3DCG e con uno scontro acceso, oltre alla prima key visual che potete osservare in basso e con Cestvs in primo piano.

Alla regia ci sarà Toshifumi Kawase (Inferno e Paradiso, Matchless Raijin-Oh). Bandai Namco Pictures produrrà la serie mentre il doppiatore di Cestvs sarà Hiromu Mineta, al primo ruolo nel mondo degli anime. La produzione si è avvalsa non solo di esperti del mondo della CG come Logic&Magic, ma anche di boxer professionisti come Yoshihiro Kamegai. Siete pronti per essere catapultati nei combattimenti dell'antica Roma?