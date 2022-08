Chainsaw Man 102 è su Manga Plus: un importante ritorno in scena

La seconda parte di Chainsaw Man è stata interrotta per concedere all'autore Tatsuki Fujimoto una breve pausa. La serie manga è però tornata con il capitolo 102, disponibile alla lettura gratuita in lingua inglese sulla piattaforma digitale di Shueisha Manga Plus.

La pausa di Chainsaw Man è terminata e la seconda parte del manga hit di Fujimoto riprende la sua serializzazione con la pubblicazione del capitolo 102.

Chainsaw Man 102 riprende mettendo la nuova protagonista Asa Mitaka davanti a un bivio. Lasciar morire la sua amica Yuko trasformandola in un'arma e salvando se stessa, oppure rischiare di morire fuggendo con lei tra le braccia. Asa sceglie quest'ultima opzione, ma con il nemico alle calcagna la sua corsa disperata si trasforma in un emozionante flashback.

Infine, l'enorme diavolo assetato di sangue raggiunge Asa e la divora in un sol boccone. Proprio in quel momento, però, torna in scena Chainsaw Man, che fa a pezzi il nemico. Denji, il protagonista della prima parte del manga, si riprende il trono che aveva lasciato in favore di Asa salvando la ragazza e l'amica tra le sue braccia.

Tuttavia, il malvagio demone si risveglia più forte che mai, ponendo Denji dinanzi a un'ardua scelta: salvare la vita di un giovane studente, oppure quella di un bambino in un auto. Chainsaw Man sceglie la terza opzione, quella di uccidere l'antagonista e salvare un innocente gattino.