Chainsaw Man 102: lo straripante ritorno di Denji con una scelta che fa ridere i lettori

Chainsaw Man è tornato a luglio ma senza Denji. Tatsuki Fujimoto ha deciso di cambiare un po' le carte in tavola mettendo in disparte il proprio protagonista e raccontando la storia di un altro personaggio, la giovane Asa Mitaka. È con lei che inizia la parte 2 di Chainsaw Man, parte che da poco è stata ampliata con il capitolo 102.

Negli scorsi giorni ha infatti debuttato su Manga Plus questo capitolo estremamente lungo che Fujimoto aveva già anticipato. Asa viene colta di sorpresa dal diavolo scarafaggio e rischia di morire insieme alla sua amica. Senza arrendersi, cerca di scappare ma invano, finché non arriva un intervento insperato: quello di Denji, il protagonista di Chainsaw Man. L'uomo motosega appare e colpisce il diavolo, facendogli sputare le due ragazze.

Nello scontro che segue, i due continuano a combattere e il diavolo prende in ostaggio una macchina con cinque persone e poi un uomo, convinto di mettere in difficoltà Denji. In tutta risposta, l'uomo motosega non si fa scrupoli e va diretto verso il diavolo, facendo morire tutte le persone. Dopo aver ammazzato il diavolo, rivela che nei paraggi c'era anche un gattino da salvare, colui su cui aveva messo gli occhi. Così i lettori si sono sorpresi in Chainsaw Man parte 2, con Denji che supera in un modo bizzarro e crudele il dilemma del carrello.