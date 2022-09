Chainsaw Man 103: un delizioso momento di tranquillità per Denji

Nella seconda parte di Chainsaw Man l'autore ha presentato ai lettori Asa Mitaka, nuovo personaggio che svolgerà un ruolo centrale nel corso dell'avventura liceale di Denji. Dopo una lunga parentesi Fujimoto è però tornato a narrare la storia dal punto di vista del protagonista originale, donandogli un momento di inaspettata tranquillità.

Intitolato “Il Sogno di Denji” il capitolo 103 si apre con una massa di cittadini che urlano a gran voce “Chainsaw Man!” per celebrare le sue gesta come cacciatore di diavoli. Mentre gli studenti e i passanti parlano ai microfoni della televisione locale, elogiando il Diavolo Motosega, Denji viene invitato da uno studente a parlare in un locale, ed è qui che Fujimoto prosegue il sogno del protagonista.

Il misterioso studente dice di far parte di un’organizzazione che vuole assicurarsi che Denji non riveli mai il suo segreto, e che possa così vivere un’esistenza tranquilla ed agiata. Il ragazzo gli confessa poi che qualora qualcuno scoprisse chi si nasconde dietro quel volto emaciato, lui finirebbe nei guai con i superiori. Per questo chiede direttamente a Denji di non farsi scoprire, oppure dovrà rinunciare a mangiare tutto quello che ha ordinato, tra cui una deliziosa torta.

Denji non accetta la provocazione e inizia a trangugiare fette di torta con le mani, un evento come sottolineato dall’utente D_Kumii nel post che trovate in calce, dove ha riportato anche altre scene in cui Denji aveva dovuto rinunciare a mangiare dei dolci. Ricordiamo che il manga di Chainsaw Man sarà nuovamente in pausa.