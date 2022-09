Chainsaw Man 105: un piano perfetto per incastrare il Diavolo Motosega

I capitoli introduttivi della seconda parte di Chainsaw Man hanno presentato un nuovo personaggio, Asa Mitaka, e il Diavolo della Guerra con cui ha accettato un accordo per tornare in vita. Negli appuntamenti più recenti però, Fujimoto è tornato a dare spazio a Denji, che in nome della fama potrebbe aver segnato la sua condanna a morte.

Nelle tavole conclusive del capitolo 104, infatti, Denji rivela ad Asa di essere il Diavolo Motosega. Una rivelazione che viene percepita come una presa in giro dalla ragazza, ma che suscita comunque l’interesse di Yoru, Diavolo della Guerra che sembra avere dei conti in sospeso con l’alter ego del protagonista. Al termine delle lezioni, nel capitolo 105, Yoru spinge Asa ad attaccare immediatamente Denji, ma lo scetticismo della ragazza le fa venire in mente una strategia differente.

Prima di decidere di recarsi dall’amica Yuko, Asa suggerisce di far attaccare la scuola a dei diavoli. Una situazione del genere spingerebbe Denji ad intervenire nei panni del Diavolo Motosega, e potrebbe dare vantaggio a Yoru, che, in uno scontro diretto, potrebbe avvalersi anche della forza degli altri diavoli. Un piano che sembra catturare immediatamente l’interesse del Diavolo della Guerra, e che potrebbe rivelarsi una perfetta aggiunta all’intenzione iniziale di creare un proprio esercito.

Per concludere ricordiamo che l’11 ottobre 2022 debutterà l’anime di Chainsaw Man, e vi lasciamo alla cover del volume 12 del manga.