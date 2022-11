Chainsaw Man 109: il nuovo incubo del Diavolo Motosega

L’ampia presentazione del personaggio di Asa Mitaka, e l’introduzione del Diavolo della Guerra con cui la ragazza ha stipulato un patto per rimanere in vita, è servita come una sorta di prologo della seconda parte del manga di Chainsaw Man. Ora, Denji è tornato in azione ma presto dovrà fare i conti con due nemici di natura differente.

Nel capitolo 109 di Chainsaw Man, già pubblicato sulla piattaforma MangaPlus, lo scontro tra Asa e Yoru contro il diavolo in cui si è trasformata una compagna della ragazza giunge alla sua fine proprio grazie all’intervento di Denji. Tuttavia, il protagonista non pensa minimamente di nascondere la propria identità poco prima di trasformarsi e scatenarsi sull’immenso e raccapricciante diavolo di fronte ad una folla che, attirata da quella confusione, si è raggruppata in strada.

Pensando unicamente a voler diventare sempre più popolare Denji sfoggia la sua trasformazione incurante di mantenere la sua identità segreta. Una superficialità che potrebbe portare numerosi problemi al protagonista, anche nella sua normale vita quotidiana da studente. Inoltre, verso la fine del capitolo, Denji si ritrova faccia a faccia con Yoru. War Devil è interessato ad affrontare Chainsaw Man per saldare dei conti in sospeso. Che Fujimoto abbia già intenzione di rappresentare lo scontro tra i due? Diteci cosa ne pesate nei commenti.

Per finire ricordiamo che Chainsaw Man è la serie più letta su MangaPlus, e vi lasciamo ad una fanart di Chainsaw Man in stile Berserk.