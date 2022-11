Chainsaw Man 109: è tutto pronto per la più grande sfida di Denji

Da quando si è trasformato in un diavolo e ha accettato di lavorare per la sicurezza pubblica, la vita di Denji è stata costellata di scontri sempre più impegnativi. La seconda parte di Chainsaw Man sembra però aver introdotto un avversario all’altezza del protagonista e desideroso di confrontarsi con lui visti i loro violenti trascorsi.

L’introduzione di Asa Mitaka, e del diavolo Yoru, ha portato all’apparizione nella serie del Diavolo della Guerra, uno dei quattro Cavalieri dell’Apocalisse, che Fujimoto ha deciso di rendere in maniera piuttosto libera all’interno della sua opera. War Devil ha dichiarato molto presto le sue vere intenzioni: costruire un esercito di diavoli grazie ai propri poteri affabulatori per scatenarsi contro il Diavolo Motosega dal quale in passato ha subito sonore sconfitte.

Nel capitolo 109 Denji entra in azione, trasformandosi davanti ad una folla solo per essere notato e trascurando l’importanza di mantenere segreta la propria identità. Grazie ai suoi poteri riesci a sconfiggere il diavolo che poco prima aveva assalito Asa. Nelle pagine finali però, dopo aver ucciso il nemico, Denji, ancora trasformato, si trova di fronte a Yoru. È molto probabile che i due non si affrontino subito nel prossimo capitolo, però Fujimoto potrebbe già dare una breve anticipazione di ciò che vedremo nella loro vera battaglia.