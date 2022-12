Chainsaw Man 113: è ufficiale, ecco chi è il terzo cavaliere dell'apocalisse

La promessa del ritorno di Denji al liceo nella seconda parte del manga di Chainsaw Man si è rivelata ricca di sorprese e colpi di scena. Oltre ad una lunga parentesi incentrata su Asa Mitaka e sul Diavolo della Guerra, il mangaka ha deciso di introdurre in tempistiche piuttosto ravvicinate altri personaggi e figure tra le più potenti della serie.

Nel capitolo 108 era già trapelata la teoria tra i lettori che una delle ragazze incontrate da Asa fosse in realtà il terzo cavaliere dell’apocalisse. Dopo aver scoperto la verità riguardo gli straordinari poteri di Makima, e l’apparizione del War Devil come la scintilla che ha avviato il seguito della storia, nel capitolo 113 quella misteriosa ragazza ha rivelato la sua identità, come potete vedere anche dalle immagini riportate nel post in calce.

Quando Denji si allontana momentaneamente dall’acquario, dove è andata insieme ad Asa, alla protagonista si avvicina Carestia, sorella maggiore di Guerra e interessata a rendere Denji un’arma per Asa il più presto possibile. Il nuovo cavaliere dell’apocalisse entra subito in azione, asserendo di non farli uscire finché War Devil non sarà riuscita nel suo intento. Appare quindi probabile che lo stesso Denji presto farà la conoscenza di Carestia e considerata la sfrontatezza del protagonista potrebbe persino pensare di attaccarla direttamente.

