Chainsaw Man 114 è su MangaPlus: incontri inaspettati nel mezzo di una fuga disperata

La seconda parte del manga di Chainsaw Man prosegue con l'uscita del capitolo 114, ora disponibile su MangaPlus. L'appuntamento romantico tra i due protagonisti di Chainsaw Man si è rivelato un fallimento, con i due ragazzi incapaci di andare d'accordo. Ben presto, a causa dell'intervento di Carestia, l'uscita si è trasformata in un incubo.

Denji e Asa sono finiti in trappola e continuano a camminare inutilmente per un corridoio infinito. Mentre continuano a bisticciare, i ragazzi incontrano i componenti del Devil Hunter Club, finiti anch'essi in trappola. Come promesso da Carestia, il terzo cavaliere dell'apocalisse di Chainsaw Man, nessuno potrà uscire fuori dall'acquario fin quando il Diavolo Guerra non avrà trasformato Denji nella sua arma.

Mentre tutti collaborano per cercare una via di fuga, Denji si mette a trafugare tra gli averi dei visitatori dell'acquario. Asa lo accusa di essere un ladruncolo, ma pur lanciandogli contro parole d'odio presto si rende conto di non volerlo realmente uccidere.

Una via d'uscita sembra vicina quando Asa pensa di usare il suo cellulare per chiamare i soccorsi. Tuttavia, ancora una volta cade per terra. Il telefono è distrutto a causa della scivolata, con la conseguente delusione dei presenti. Asa ha nuovamente deluso tutti ed è distrutta dall'accaduto.