Chainsaw Man 115 è su MangaPlus: la confessione di Asa

L'appuntamento tra Asa e Denji cominciato in Chainsaw Man 113 si è rivelato un totale fiasco. Non solo i caratteri dei due sono totalmente incompatibili, ma sono stati persino messi in trappola dal Diavolo Eternità. Qualcosa sembra però che stia per cambiare per i due protagonisti della seconda parte dell'opera di Tatsuki Fujimoto.

Intrappolati in uno dei corridoi dell'acquario, Denji e Asa hanno incontrato i membri del club di cacciatori di diavoli in Chainsaw Man 114. I due protagonisti hanno però continuato a battibeccare, senza riuscire a trovare una soluzione al problema in cui sono incappati. Mentre Denji mostrava il suo tipico menefreghismo, la ragazza dimostrava ancora una volta il suo essere imbranata.

Anche in Chainsaw Man capitolo 115, ora disponibile alla lettura gratuita su MangaPlus, la situazione è ancora in fase di stallo. Uscire dall'acquario è impossibile, i pesci all'interno delle vasche sono deceduti e gli orologi hanno smesso di funzionare. Disperata, Asa chiede al capitano del club di manifestare la sua vera forma di Chainsaw Man e farli fuggire dalla struttura, ma il ragazzo le spiega che lui non è davvero l'Uomo Motosega.

Denji spiega a uno dei compagni del club di non poter essere di aiuto, poiché questa volta il Diavolo Eternità non sta mostrando la sua vera forma. Infine, tornato al fianco di Asa, cerca di darle conforto. La ragazza si scusa per averlo coinvolto in tutto ciò e confessa di averlo portato lì per sacrificarlo e tramutarlo in un'arma. Con totale non curanza, Denji propone di mangiare una stella marina per far passare la fame.