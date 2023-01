Chainsaw Man 116: il riferimento velato a quel compianto personaggio

L’introduzione di nuovi personaggi nella seconda parte del manga di Chainsaw Man ha permesso all’autore, Tatsuki Fujimoto, maggiore libertà nella creazione di nuovi poteri e diavoli molto potenti. Tuttavia, non sembrano mancare riferimenti ad alcuni degli eventi più drammatici e rilevanti avvenuti nella prima parte, come visto nel capitolo 116.

Infatti, nel corso della lunga conversazione con Asa, il protagonista riporta alla mente dei lettori due persone estremamente importanti nella sua vita. La prima è Nayuta, reincarnazione del Diavolo del Controllo in seguito alla morte di Makima, e diventata praticamente la sorella minore di Denji. All’inizio del capitolo, però, quando Asa inizia a descriversi, con sicurezza e imbarazzo allo stesso tempo, come una donna interessante, simpatica e affascinante, il ragazzo rivela “mi piace questo atteggiamento. Mi ricorda una vecchia amica”.

Parole non passate inosservate ai lettori appassionati, i quali hanno immediatamente pensato a Power, ragazza alla quale Denji era molto legato, e uccisa durante l’arco narrativo finale della prima parte del manga. Il Diavolo del Sangue è stato prima sconfitto da Makima in persona e poi tornato in vita grazie all’intervento di Pochita. In attesa di scoprire in chi si reincarnerà il diavolo del sangue, Fujimoto ha cercato di rendere un ultimo addio a Power. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

