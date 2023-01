Chainsaw Man 116: la verità dietro l'ossessione di Denji

La seconda parte del manga di Chainsaw Man ha introdotto una serie di importanti novità, capaci di stravolgere ulteriormente la vita di Denji. Dalla conoscenza con Asa Mitaka, inizialmente al centro del nuovo percorso della serie, fino all’apparizione di nuovi, potenti diavoli, il protagonista è sempre più ossessionato dal fare soldi, ma perché?

Nel capitolo 116 Tatsuki Fujimoto ha dato una risposta non troppo esaustiva alla domanda. Proseguendo una piacevole conversazione con Asa, Denji rivela infatti di star mettendo da parte i suoi guadagni per garantire un futuro accademico ad una persona, una ragazza che lui stesso definisce “una specie di amica e di sorella minore”. Il protagonista sta parlando di Nayuta, reincarnazione del Diavolo del Controllo in seguito alla morte di Makima.

Nayuta è stata affidata a Denji, che intende darle il meglio, come permetterle di andare all’università, considerata la sua incredibile intelligenza. Insomma, Denji vuole costruire un futuro radioso per Nayuta, assicurandosi che lei non debba vivere come lui prima di entrare in contatto con Makima e con la sicurezza pubblica. Un obiettivo che mostra quanto Denji sia cresciuto e cambiato, da ragazzo irresponsabile ed egocentrico, quale era nella prima parte, a fratello attento e altruista. Diteci cosa pensate dell’evoluzione di Denji lasciando un commento qui sotto.

