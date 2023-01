Chainsaw Man 117 e il cliffhanger: il pessimo primo appuntamento di Denji

Denji è parecchio sfortunato con le donne. Il protagonista di Chainsaw Man se l'è sempre vista brutta, ogni volta, per un motivo o per un altro. Makima era una donna demoniaca e manipolativa che l'ha tenuto al guinzaglio fino alla fine, Himeno gli ha vomitato in bocca, Power gli ha mentito sui push-up e Reze è stata ancora più violenta.

La parte 2 di Chainsaw Man poteva cambiare le cose per il protagonista. Il ragazzo si è trovato una scuola, cerca di mettere da parte i soldi per Nayuta e si gode la vita da studente, con qualche obiettivo in mente. Su richiesta di Asa, è pure uscito con lei e si è ritrovato a un appuntamento in un acquario, che non è andato però come doveva. A causa del Diavolo Eternità che ha costretto tutti a rimanere bloccati in un corridoio infinito, come successe nell'albergo durante la prima uscita dell'organizzazione governativa con Aki, Power e Himeno.

Asa è riuscita, con il potere del Diavolo Guerra, a rompere la maledizione del Diavolo Eternità, liberando tutti e uccidendo il nemico. Il finale sembrava finalmente portare felicità sia a Denji che ad Asa: la ragazza sembrava essersi innamorata del protagonista, mentre lui finalmente aveva completato un appuntamento senza farsi uccidere o mozzare qualche arto. Questo finché, proprio alla fine dell'appuntamento, non è tornata Yoru: il Diavolo Guerra ha capito i sentimenti di Asa e finalmente può sfruttarli per creare un'arma.

La pagina finale di Chainsaw Man capitolo 117 ha così un cliffhanger dove Denji rischia di morire a causa della trasformazione in arma. Cosa racconterà Chainsaw Man 118 e quale destino ci sarà per il protagonista? Morirà o sarà salvato dal proprio potere?