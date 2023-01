Chainsaw Man 118: un terribile ritorno in scena per un personaggio?

Asa e Denji ormai sono venuti a contatto. Dopo qualche mese in cui il protagonista di Chainsaw Man non si è fatto vedere, è tornato in maniera roboante con la sua versione da motosega demoniaca, facendosi notare proprio dalla giovane Asa. La ragazza entra sempre più in confidenza con il ragazzo, e ciò potrebbe portare a una situazione non bella.

Il primo appuntamento di Asa e Denji non è andata bene a causa dell'intromissione del temibile Diavolo Eternità, tornato ancora una volta per bloccare tutti nell'acquario. Il potere di Asa, però, è riuscito a liberare tutti. Denji inoltre ha resistito anche alla manipolazione di Yoru, senza trasformarsi in arma, e ha ottenuto la possibilità di uscire di nuovo con Asa.

Il secondo appuntamento, tuttavia, non è partito con le stesse basi. Chainsaw Man 118 ha portato alla creazione di un potenziale nuovo disastro. È Denji stavolta a dover fare le regole, con un invito al cinema per una maratona di film, ma con Asa che lo ferma sul nascere. La proposta della ragazza è diversa, cioè quella di andare a casa di Denji, che però non è molto felice dell'idea. Il motivo?

Le "regole di casa" da seguire assolutamente, pena la morte. Come ben noto, Denji vive con Nayuta, che è la reincarnazione del Diavolo Controllo dopo Makima e quindi ha sicuramente un carattere molto forte oltre che un potere micidiale. È possibile che la bambina abbia già imposto le proprie regole per controllare il proprio ambiente, e quindi Asa rischia di essere in pericolo a causa del potere della potente diavolessa.

Come andrà questo secondo appuntamento tra Asa e Denji? È giunto il momento di una nuova morte oppure filerà tutto liscio?