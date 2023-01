Chainsaw Man 119: tra baci e ladri, l'appuntamento tra Denji e Asa

La seconda parte del manga di Chainsaw Man è incentrata sullo strambo rapporto tra Asa, la nuova protagonista introdotta da Tatsuki Fujimoto, e Denji. I due sono nuovamente alle prese con un appuntamento. Riusciranno a stringere un legame, oppure andrà tutto a rotoli come la prima volta?

Il primo appuntamento romantico tra Denji e Asa in Chainsaw Man è stato un disastro. Questa coppia improvvisata, che sembrava dovesse scoppiare ancor prima di nascere, era stata infatti imprigionata in un acquario dal Diavolo Eternità. Risolto l'intoppo i due si sono dati una seconda possibilità, questa volta a casa dello stesso Denji per guardare un film.

Denji è sopravvissuto al piano di Yoru in Chainsaw Man 118, e dunque nel capitolo successivo della serie manga i due protagonisti possono finalmente darsi appuntamento come una coppietta.

Chainsaw Man 119 comincia dunque con Asa e Denji che entrano in casa di quest'ultimo, ma non prima di ricordare una nuova regola infrangibile, ossia quella del non aprire alcuna porta dell'abitazione. Poco dopo, Denji mette due nuovi paletti all'appuntamento. Asa non deve aprire il frigo per nessun motivo, e ancor più importante non deve mai baciarlo davanti alla sua piccola coinquilina, la reincarnazione del Diavolo Controllo.

A quel punto, però, Asa sbotta, dicendo che non bacerebbe mai Denji e che lui nemmeno le piace. Anzi, addirittura dice di odiarlo. Dopo un primo momento di confusione, Denji ripensa a quelle parole e pensa che forse non piace ad Asa per colpa del suo odore.

Sovrappensiero, Denji non si accorge che Yoru ha preso possesso di Asa per baciarlo in bocca. Proprio in quel momento, però, la reincarnazione di Makima arriva in casa e addita Asa come una ladra. In un solo frangente, con una catena buca la tesa di Asa. Per la ragazza e Yoru è la fine?