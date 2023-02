Chainsaw Man 120: il nuovo animale domestico di casa Denji

In concomitanza con la giornata di San Valentino il manga di Chainsaw Man chiude una vicenda amorosa. Nel capitolo 120 della serie di Tatsuki Fujimoto si chiude il triangolo che era cominciato precedentemente. Cosa sarà accaduto ad Asa Mitaka dopo il bacio con Denji?

In Chainsaw Man 119 Nayuta aveva fatto ritorno a casa proprio quando Yoru aveva baciato Denji. Di tutta risposta, la reincarnazione del Diavolo Controllo aveva colpito dritta in testa la rivale in amore con una catena.

Asa non è morta. In Chainsaw Man 120 la vediamo cadere sotto il controllo di Nayuta, che la trasforma in una dei suoi fedeli cagnolini. Denji, tuttavia, chiede a Nayuta di lasciare libera Asa, promettendo in cambio di cucinarle un buon pasto.

Dopo essersi cibata e aver riposato, Nayuta riporta Asa alla normalità, ma non prima di due raccomandazioni. La reincarnazione di Makima impone a Denji di lasciarle mangiare del gelato ogni giorno, oltre che non incontrarsi mai più con Asa. Seppur riluttante e dopo un'attenta riflessione, Denji accetta le due condizioni di Nayuta, che dunque libera il cagnolino Asa.

Quando Asa si risveglia, non ricorda più nulla di quello che è accaduto nel corso del secondo appuntamento con Denji avvenuto in Chainsaw Man 119. Asa è convinta che Denji le abbia dato buca e che dunque deve rinunciare a lui. Anche Yoru concorda nel cambiare bersaglio per la creazione di un'arma. A interrompere le riflessioni delle due ragazze è l'improvvisa comparsa di Hirofumi Yoshida, in cerca di compagnia.