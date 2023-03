Chainsaw Man 123: il primo Diavolo Primordiale all'attacco di Asa

La profezia narrata da Yoshida nel capitolo 122 di Chainsaw Man ha portato alla venuta del Primo Diavolo Primordiale, un nuovo, pericoloso antagonista che potrebbe mettere fine alla vita di Asa Mitaka e del Diavolo Guerra Yoru.

Avvertendo il pericolo imminente, in Chainsaw Man 122 Yoru si è data alla fuga. Il malvagio essere venuto al mondo è il Falling Devil, un diavolo il cui potere è quello di sfruttare le paure delle persone per farle crollare dal punto di vista mentale. Il Falling Devil è dunque in grado di manipolare i traumi del passato per spingere qualsiasi individuo al suicidio.

Mentre Yoru è in fuga dal diavolo, anche Asa finisce vittima di questo potere. Attraverso un flashback ritroviamo una giovane Asa affrontare la quotidianità nell'orfanotrofio in cui è finita dopo la morte della madre per mano del Diavolo Tifone. La ragazza non aveva amici e l'unico compagno su cui poteva contare era il piccolo gatto da lei salvato il giorno del decesso di sua madre. La custode dell'orfanotrofio, tuttavia, la convinse a separarsi da Crambon, promettendole di prendersene cura al posto suo. La custode mentì e uccise il micio poiché Asa non poteva avere una famiglia mentre tutti gli altri orfani invece non la avevano.

Tornati al presente, Asa quasi precipita nel vuoto a causa del potere del Falling Devil. La ragazza riesce però ad aggrapparsi a terra, anche se il Diavolo Guerra non riesce più a prendere il controllo del suo corpo. Come farà a sopravvivere a questa pericolosa situazione?