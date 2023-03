Chainsaw Man 124: il terribile sacrificio del primo diavolo primordiale

Nella seconda parte del manga Chainsaw Man l’autore Tatsuki Fujimoto ha voluto inserire diavoli e nemici più raccapriccianti e violenti rispetto a quanto visto nella prima parte della serie. Dopo la manifestazione di tre su quattro cavalieri dell’Apocalisse, ecco sopraggiungere una nuova minaccia nella forma del primo diavolo primordiale.

Già dal suo debutto, nel capitolo 122 del manga, il Falling Devil si è dimostrato capace di scoprire le paure più profonde da usare contro i propri avversari. Un’abilità unica, in grado di scatenare ricordi e sofferenze legate al passato o a tragici avvenimenti per piegare sotto la loro volontà, e forza, anche delle persone innocenti.

Dopotutto, come molti di voi sapranno, una delle caratteristiche del mondo creato da Fujimoto sta nel fatto che i demoni sono più potenti quanto più ciò che rappresentano scatena paura nell’umanità. In base a questa peculiarità il Falling Devil è intrinsecamente uno dei diavoli più potenti mai apparsi sulle pagine del manga, e sembra avere in mente cosa fare con Asa una volta sconfitta.

Nelle tavole conclusive del capitolo 124, disponibile su MangaPlus, infatti, il diavolo primordiale porta delle pietanze, realizzate con corpi o parti di umani, ad un gigantesco bruco al quale promette l’arrivo del piatto principale: la fusione tra l'umana Asa e il War Devil Yoru. E voi cosa ne pensate di questa preoccupante svolta? Credete che Asa e Denji potranno tornare a collaborare visto il livello di minaccia rappresentato dal Falling Devil? Fatecelo sapere nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo alla teoria dei fan che svelerebbe un'antica profezia presente nella serie.