Chainsaw Man 126, uno spargimento di sangue nella nuova battaglia di Denji

Mentre le vendite del manga di Chainsaw Man continuano a viaggiare su ritmi altissimi, la serializzazione dell'opera di Tatsuki Fujimoto prosegue sulla piattaforma digitale di Shueisha MangaPlus, dove da poche ore è stato pubblicato il capitolo 126.

Da ormai qualche capitolo di Chainsaw Man un diavolo primordiale si è messo sulle tracce di Asa Mitaka, la protagonista della seconda parte del manga nel cui corpo si nasconde il War Devil. A proteggere la ragazza ci pensa il Diavolo Motosega, che ingaggia una battaglia violentissima con il Falling Devil.

Chainsaw Man capitolo 126 comincia con Denji che taglia a fettine il diavolo dall'aspetto di una donna chef. Gli attacchi del Chainsaw Man si rivelano però inefficienti, con l'antagonista che riesce a raccogliere i suoi pezzi e a rimettersi in sesto.

Il Falling Devil afferma di non voler combattere con il Diavolo Motosega e cui il suo unico obiettivo è quello di uccidere Asa Mitaka. Con queste parole, Denji trova una più forte motivazione per vincere questa difficile battaglia.

Con Denji che si lancia nuovamente all'attacco, il Fallin Devil cerca di insidiare in lui alcune delle paure nascoste nel suo cuore. Nella testa di Denji si fa largo l'immagine di Power. Per cacciare via questi pensieri, Denji si pianta una delle sue motoseghe dritta nel cervello.

Al termine di una violentissima battaglia in cui il sangue sgorga a fiotti, Denji viene sconfitto dal Fallin Devil, che si mette sulle tracce della fuggitiva Asa. Il Chainsaw Man viene però curato con del sangue umano da una misteriosa persona che afferma di aver bisogno di lui.