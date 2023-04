Chainsaw Man 126: il trauma più grande vissuto da Denji

La seconda parte del manga di Chainsaw Man si sta rivelando molto più ricca di nuovi e potenti personaggi e di situazioni in grado di mettere in estremo pericolo non solo Asa ma anche Denji. Nel capitolo 126, infatti, il protagonista si è ritrovato contro un avversario peculiare, in possesso di abilità a dir poco inquietanti.

Il Falling Devil introdotto solo nel capitolo 122 si è già dimostrato capace di far riemergere nelle vittime designate i ricordi e le emozioni provate nei loro momenti peggiori. Rivivere un trauma può sconvolgere nuovamente l’avversario, dando così un vantaggio non di poco conto al diavolo primordiale. Se seguite Chainsaw Man dall’inizio probabilmente avete un’idea di cosa abbia traumatizzato Denji, la cui esistenza non è stata certamente costellata di tranquillità e momenti sereni.

Nelle tavole centrali del capitolo 126 il Diavolo Motosega si prepara a colpire il Falling Devil con tutta l’energia che ha, ma quando il nemico riesce a instaurare un contatto diretto con lui, Denji rivede due dei suoi migliori amici, ormai deceduti. Come potete vedere nella pagina riportata nel post in calce, si tratta di Power, ragazza con cui Denji aveva stretto un legame quasi fraterno, e uccisa dal Diavolo del Controllo, e Aki, massacrato dal Gun Devil che tanto aveva tentato di uccidere per vendicare la propria famiglia, solo per venire consumato e posseduto dal diavolo stesso.

Una scena devastante, che fa gridare Denji, pronto però a tornare immediatamente a fronteggiare il Falling Devil. E voi cosa ne pensate dei più grandi traumi di Denji? Vi ha colpito questa scena? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ecco la seconda parte del manga animata grazie ad un fan, e vi lasciamo al nuovo straordinario traguardo raggiunto dal manga di Fujimoto.