Chainsaw Man 127: Denji sta maturando? Una risposta secca che illude

Nella seconda parte di Chainsaw Man Denji non è più il protagonista principale del manga di Tatsuki Fujimoto. L'autore ha infatti dato uno scossone all'opera introducendo Asa Mitaka, una ragazza nel cui corpo alberga il War Devil. Ma dietro le quinte Denji sta maturando?

Sebbene non sia più la star indiscussa, Denji sta avendo ancora un ruolo di rilievo come grande supporto per Asa Mitaka. È infatti lui a correre in soccorso della ragazza quando questa è succube degli attacchi di un Diavolo Primordiale. In Chainsaw Man 126 Denji ha affrontato il Falling Devil in un spargimento di sangue che però lo ha visto uscire sconfitto.

Nel capitolo 127 di Chainsaw Man l'Uomo Motosega torna in scena salvando Asa dalle grinfie del diavolo antagonista e cercando di entrare in empatia con lei. Il diavolo infatti trae vantaggio dalle paure recondite della mente per "cucinare" le sue prede.

Sotto le sembianze dell'Uomo Motosega Denji prova a far tornare il sorriso ad Asa facendole pensare a gattini e gelati. Tuttavia, far uscire la ragazza dalla depressione in cui è caduta a causa della sua triste esistenza non è così facile. Denji però afferma di capire come Asa si sente in quel momento, dicendo di aver trascorso anche lui dei periodi come quello.

"Quando la vita sembra super fantastica, non appena abbassi la guardia, dal nulla succede qualcosa di schifoso che rovina tutto", dice il ragazzo rimembrando ciò che gli accadde nella prima parte del manga. Con queste parole Denji dimostra di essere davvero maturato, anche se poco dopo rovina tutto. Il Chainsaw Man agisce solo nella speranza di fare sesso.