Chainsaw Man 131 pone fino allo scontro con il Diavolo Caduta: il verdetto della battaglia

Cominciato nel capitolo 121, facendo seguito agli appuntamenti tra Denji e Asa Mitaka, l'arco narrativo del Diavolo Caduta di Chainsaw Man è giunto al termine. Il capitolo 131 della serie manga di Tatsuki Fujimoto chiude infatti lo scontro con il pericoloso e potente diavolo che minacciava Asa.

La comparsa del Diavolo Caduta risale a Chainsaw Man 122, quando il Primal Fear Devil sorprese Asa con un attacco potenzialmente mortale. A impedire la morte di colei che ospita il Diavolo Guerra è stato Denji, alias Chainsaw Man.

In Chainsaw Man 131 la fuga di Denji e Asa sul motociclo motosega si interrompe. La strada verso la libertà viene bloccata da un grottesco Behemoth, al quale viene offerto il prelibato piatto ideato dallo chef Diavolo Caduta. Purtroppo per lui, Denji e Asa hanno un sapore disgustoso che gli causa un conato di vomito. Ciò, causa la rabbia del Diavolo Caduta, che uccide la mostruosità e dichiara la sua sconfitta.

In realtà, la battaglia giunge al termine grazie all'intervento di Nayuta, reincarnazione del Diavolo Controllo, e del Famine Devil. Se Nayuta ha controllato il grottesco behemot per fergli odiare il sapore di Denji e Asa, il Famine Devil muoveva invece i fili del Diavolo Caduta per impedire alla profezia di Nostradamus di Chainsaw Man di prendere forma. Nei prossimi capitoli comincerà un nuovo arco narrativo forse con Nayuta come protagonista che porterà le due ragazze a contrastare la profezia secondo cui l'umanità cadrà in favore di un mondo governato dai diavoli.